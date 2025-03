Der Syntainics MBC gewinnt beim direkten Konkurrenten in Oldenburg und landet einen wichtigen Sieg im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs.

Big Point in Oldenburg

Oldenburg/MZ - Plötzlich wurde es ganz still. Vereinzelte Pfiffe hatte es direkt nach dem Schlusspfiff gegeben. Doch dann war kaum noch ein Ton zu vernehmen in der mit 6.000 Zuschauern gefüllten Oldenburger Arena. Die fehlende Geräuschkulisse durfte als Ausdruck der Enttäuschung verstanden werden. Schließlich hatten sich die Gastgeber dem Syntainics MBC soeben geschlagen geben müssen. Weißenfels dagegen bejubelte einen knappen 97:95-Sieg auf fremdem Parkett, einem ganz wichtigen Erfolg im Kampf um den Einzug in die Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL).