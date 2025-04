Gommern/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Eintracht Gommern und dem SV Irxleben hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Irxleben auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Dominic Engel (SV Eintracht Gommern) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Börder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Paul Stier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

30. Minute SV Eintracht Gommern auf Augenhöhe mit SV Irxleben – 1:1

Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Irxleben musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler.

In der 90. Minute gelang es Florian Dethlefsen, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Börder zu entscheiden (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Irxleben

SV Eintracht Gommern: Kuplich – Baumbach (90. Adelheim), Tuente (75. Von Saleski), Schmidt, Bea (41. Hoppe), Sindermann, Hübener, Randel, Thiem, Engel, Napiontek

SV Irxleben: Schulze – Krause, Kanning (76. Rolle), Stier (81. Nordt), Pollmer, Michael, Köhler, Dethlefsen, Hartmann (76. Reich), Sanne, Trabert (88. Ahlemann)

Tore: 1:0 Dominic Engel (1.), 1:1 Paul Stier (30.), 1:2 Florian Dethlefsen (90.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Daniel Kleist, Axel Koch; Zuschauer: 32