Der Syntainics MBC verliert erst deutlich in Berlin, dann wird der Protest gegen die Wertung des Bayern-Spiels abgewiesen. Gibt es eine Reaktion gegen Hamburg?

Michael Devoe (l.) war noch bester Werfer des MBC in Berlin.

Weißenfels/MZ - Vielleicht waren die Gedanken so mancher MBC-Profis noch ganz woanders. Womöglich bei diesem für Weißenfels tragischen Ende des Auswärtsspiels am vergangenen Sonntag beim FC Bayern München, das durch einen wohl irregulären Korb im letzten Moment verloren ging. Deutschlandweit hatte der vermeintliche Schiedsrichter-Fauxpas für Schlagzeilen gesorgt. Der Syntainics MBC legte Protest gegen die Spielwertung ein. Die Basketball-Bundesliga (BBL) schmetterte den am Freitag ab. Er sei unzulässig gewesen, hieß es, da zu spät signalisiert.