Vor der Neuauflage des letztjährigen Pokalendspiels kommt es in Weißenfels zu personellen Wechseln: ein Nationalspieler geht, ein anderer ist neu dabei.

Kann der MBC als Titelverteidiger im Pokal für Furore sorgen?

Weißenfels/MZ - Weißenfels gegen Bamberg? Da werden bei den Fans des Syntainics MBC historische Erinnerungen wach. Im Februar dieses Jahres schließlich sicherte sich Weißenfels durch einen 97:87-Endspielerfolg in der heimischen Stadthalle gegen die Franken sensationell den Pokalsieg. Der Jubel war groß, die Euphorie ist seitdem ungebrochen. Am Sonnabend (20 Uhr/Dyn) kommt es an selber Stelle nun zur Neuauflage des Duells – und zwar ausgerechnet erneut im Pokalwettbewerb, diesmal aber bereits im Achtelfinale.