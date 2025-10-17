weather regenschauer
  4. TAltglienicke gegen HFC: Spielmacher Max Kulke steckt beim HFC in der Schaffenskrise: Darf er gegen Ex-Verein VSG Altglienicke trotzdem wieder starten?

Max Kulke machte beim Halleschen FC zuletzt eine ungewohnte Erfahrung: Er saß draußen. Wie er mit der schwierigen Phase umgeht.

Von Christopher Kitsche 17.10.2025, 15:15
Max Kulke konnte beim Halleschen FC zuletzt nicht sein volles Potenzial abrufen. Foto: Imago/Köhn

Halle/MZ - Künstler reagieren auf Schaffenskrisen oft mit Extremen. Sie zaudern, ziehen sich ins dunkle Kämmerlein zurück, arbeiten Nächte durch – oder verweigern gar die Nahrungsaufnahme. Der Künstler beim Halleschen FC, Max Kulke, reagiert auf seine persönlich schwierige Phase besonnen.