So tickt der neue MBC-Trainer Janis Gailitis

Weißenfels startet am Sonntag gegen Rostock in die Saison

Janis Gailitis war in seiner Heimat Lettland mit Riga überlegener Rekordmeister.

Weissenfels/mz. - Nervosität? Janis Gailitis schüttelt mit dem Kopf. Gar nicht? Vielleicht ein bisschen? „Nein“, sagt der Trainer des Syntainics MBC. Dabei steht am Sonntag (16.30 Uhr/DYN) sein Debüt in der Basketball-Bundesliga an: Mit Weißenfels empfängt der lettische Coach zum Saison-Auftakt die Rostock Seawolves. Aber: „Es gibt keinen Grund, nervös zu sein“, sagt der 39-Jährige.