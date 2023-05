Erst Playoff-Träume, dann Klassenerhalt am letzten Spieltag: Der MBC blickt auf eine nervenaufreibende Saison zurück. Manager Martin Geissler spricht über den Fast-Abstieg und die Folgen.

Weissenfels/MZ - Eigentlich sah alles so aus, als würde der Syntainics MBC vielleicht sogar die beste Erstliga-Saison seiner Historie spielen. Spieler und Fans träumten von den Playoffs – doch dann brach Weißenfels ein. Nach sieben Niederlagen in Serie musste Trainer Igor Jovovic Mitte April gehen. Ingo Freyer übernahm und führte das Team am letzten Spieltag zum Klassenerhalt. Daniel George hat sich mit MBC-Geschäftsführer Martin Geissler über den Fast-Abstieg und die Folgen unterhalten.