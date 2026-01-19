Die Trennung des Syntainics MBC von John Bryant hallt nach. Ein ehemaliger Nationalspieler findet am Rande der Niederlage in Rostock deutliche Worte in Richtung Weißenfels.

Am Sonntag gab der MBC bekannt, dass John Bryant nicht mehr zum Kader zählt.

Weissenfels/MZ. - Die Partie war längst gelaufen und die Interviews abgedreht. Allmählich begannen die Abbauarbeiten in der Rostocker Arena. Doch ganz am Ende des Auswärtsspiels des Syntainics MBC bei den Rostock Seawolves suchte Heiko Schaffartzik noch einmal seine Bühne. Weißenfels hatte soeben mit 77:82 verloren. Das Spiel aber war für den ehemaligen Nationalspieler und aktuellen Kommentator des übertragenden Senders „Dyn“ am Sonntag offensichtlich ohnehin nebensächlich. Also stellte Schaffartzik sich vor die Kamera und schoss scharf gegen den Syntainics MBC.