Gisa Lions verlieren die Playoffs immer mehr aus den Augen

Trotz starker Leistungen von Sarah Mortensen und Uju Ugoka verlieren die Gisa Lions des MBC in Herne. Eine Debütantin enttäuscht.

Herne/MZ - Auch 21 Punkte von Sarah Mortensen sowie 16 Punkte und 11 Rebounds von Uju Ugoka haben den Gisa Lions des MBC am Freitag in der Basketball-Bundesliga nicht zu einem Auswärtssieg gereicht. Der Herner TC setzte sich mit 68:58 durch. Vor allem Sarah Polleros (25 Punkte) bekam das Team aus Halle nicht in den Griff.

Die neue US-amerikanische Aufbauspielerin der Lions, Imani Watkins, blieb trotz 18 Minuten Spielzeit beim Debüt ohne Punkt. Mit nur zwei Siegen aus elf Spielen geraten die anvisierten Playoffs für Halle immer mehr außer Reichweite.