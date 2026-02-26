Der Basketball-Bundesligist präsentiert für die Nachfolge von Martin Geissler ein internes Gespann. Wie lange der Geschäftsführer nun noch weitermacht.

Weissenfels/MZ. - Manchmal dauert alles länger als gedacht. Wesentlich länger sogar, wie im Fall der Arbeitsbeziehung zwischen Martin Geissler und dem Syntainics MBC. Eigentlich hatte der Geschäftsführer im Sommer vergangenen Jahres, nach dem sensationellen Pokalsieg, angekündigt, sich spätestens Ende 2025 verabschieden zu wollen. Doch die Suche nach seinem Nachfolger zog sich erst hin, dann trennte sich der Klub nach nur zweieinhalb Wochen im Amt wieder von dem neuen Geschäftsführer, Konstantin Krause. Also musste Geissler wieder weitermachen.