Gegen Alba Berlin spielt der Syntainics MBC eine überzeugende erste Halbzeit - und verliert doch. Scharfschütze Reaves übt deutliche Selbstkritik.

Berlin/MZ - Manchmal kann eine Halbzeitpause vieles verändern. So wie am Samstagabend in der Berliner Arena am Ostbahnhof. Bis dahin hatten die Gäste aus Weißenfels stark aufgespielt. Mit fünf Punkten führte der Syntainics MBC zur Pause (45:40). Aber: „Wie wir dann in die zweite Hälfte gestartet sind, war schrecklich“, fand MBC-Profi Spencer Reaves nach der Partie deutliche Worte. „Das darf uns in Berlin einfach nicht passieren. Das ist nicht akzeptabel. Denn wenn so ein Team einmal ins Rollen kommt, sind sie nur sehr schwer wieder zu stoppen.“