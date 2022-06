Der Syntainics MBC übernimmt die Gisa Lions

In Sachsen-Anhalt fusionieren die beiden Erstligisten Syntainics MBC und Gisa Lions. Wie die Zusammenarbeit zustande kam und was sie bringen soll.

Halle/Weissenfels/MZ - Katerina Hatzidaki ist am Montag in den Flieger gen griechische Heimat gestiegen. Wenn die Trainerin von Halles Erstliga-Basketballerinnen im Sommer an die Saale zurückkehrt, wird sie zwar weiterhin die Gisa Lions betreuen, allerdings dann in einem neuen Verein.