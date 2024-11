Weißenfels/MZ - Ob es sich ein bisschen anfühlt wie in der Heimat? Dort war Janis Gailitis schließlich Serienmeister der lettischen Liga, gewann Spiel für Spiel. Genau wie nun auch beim Syntainics MBC. Fünf Pflichtspiele hat Weißenfels mittlerweile in Folge gewonnen, ist damit aktuell das formstärkste Team der Basketball-Bundesliga (BBL). Janis Gailitis, seit diesem Sommer der Cheftrainer des Klubs, schmunzelt. „Es fühlt sich auf jeden Fall gut an und wir genießen den Prozess der Verbesserung“, sagt der 39-Jährige, aber: „Wir wissen, dass es nicht immer so weitergehen wird. Für uns wird es darauf ankommen, Konstanz zu zeigen, weiter in vielen Aspekten des Spiels immer besser zu werden und unsere Mentalität, die uns auszeichnet, beizubehalten.“

