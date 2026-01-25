Der Syntainics MBC verliert deutlich gegen Überraschungsaufsteiger Trier, die Krise setzt sich fort. Welche Gründe Geschäftsführer Martin Geissler dafür benennt.

„Das ist peinlich“: Wie lässt sich das Debakel des Syntainics MBC erklären?

Charles Callison (l.) erzielte gegen Trier 20 Punkte für den MBC, war aber fast auf sich allein gestellt.

Weissenfels/MZ. - Es war die bislang höchste Saisonniederlage, die der Syntainics MBC am Samstagabend kassierte. Mit 84:110 ging das Team von Head-Coach Marco Ramondino vor 2.300 Zuschauern in der Weißenfelser Stadthalle gegen die Gladiators Trier unter. Für die Wölfe war es bereits die siebte Liganiederlage in Folge.