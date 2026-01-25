Siebte Liganiederlage in Folge „Das ist peinlich“: Wie lässt sich das Debakel des Syntainics MBC erklären?
Der Syntainics MBC verliert deutlich gegen Überraschungsaufsteiger Trier, die Krise setzt sich fort. Welche Gründe Geschäftsführer Martin Geissler dafür benennt.
25.01.2026, 16:00
Weissenfels/MZ. - Es war die bislang höchste Saisonniederlage, die der Syntainics MBC am Samstagabend kassierte. Mit 84:110 ging das Team von Head-Coach Marco Ramondino vor 2.300 Zuschauern in der Weißenfelser Stadthalle gegen die Gladiators Trier unter. Für die Wölfe war es bereits die siebte Liganiederlage in Folge.