Kostja Mushidi war ein abgestürztes Mega-Talent – bis er Ende 2021 zum MBC kam. Nun trennen sich die Wege. Kommt es zum Wiedersehen in der Bundesliga?

Weißenfels/MZ - Manchmal ist das Ende kurz und schmerzlos. Ganz gleich, was vorher war. Und so waren es wenige Sätze, mit denen eine besondere Beziehung endete: die zwischen dem Syntainics MBC und Kostja Mushidi. Der 26-Jährige wird nicht mehr nach Weißenfels zurückkehren. In einer kurzen Mitteilung hieß es zum Abschied unter anderem: „Auf seinem weiteren Karriere- und Lebensweg wünschen wir ihm alles erdenklich Gute!“