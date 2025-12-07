Die Weißenfelser führen zur Halbzeit im Spitzenspiel in München. Warum es am Ende trotzdem nicht zum Überraschungserfolg reicht.

Charles Callison (l.) und der MBC sind im letzten Viertel des Spitzenspiels in München eingebrochen.

Weissenfels/MZ. - Charles Callison brachte es kurz und knapp auf den Punkt. Ausführliche Analysen? Dafür war der Frust so kurz nach dem Schlusspfiff des Auswärtsspiels beim FC Bayern München am Sonntagnachmittag dann doch zu groß. Also sagte der Aufbauspieler des Syntainics MBC: „Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt. Nach dem Seitenwechsel haben wir unsere Würfe dann nicht mehr getroffen, Bayern dagegen schon und so sind sie dann weggezogen.“