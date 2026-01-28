Benfica Lissabon und Star-Trainer Mourinho stehen ganz kurz vor dem Aus. Dann aber wird es gegen Real Madrid dramatisch - und es gibt ein unfassbares Happy End.

Lissabon - Dank eines atemberaubenden Finishs samt Torwart-Tor sind Benfica Lissabon und Starcoach José Mourinho in die Playoffs der Champions League eingezogen. Die Portugiesen besiegten Real Madrid mit 4:2 - Keeper Anatoliy Trubin sorgte in der achten Minute der Nachspielzeit per Kopf für das entscheidende Tor. So zog Benfica am letzten Liga-Spieltag der Fußball-Königsklasse doch noch an Olympique Marseille vorbei auf den 24. Platz. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs.

Im Estadio da Luz spielten sich nach dem Tor verrückte Szenen ab. Spieler und Betreuer fielen voller Ekstase über den Matchwinner Trubin her. Trainer Mourinho, der Benfica zu dieser Saison übernommen hatte, jubelte zunächst Arm in Arm mit einem Balljungen und brüllte dann etwas auf die Tribüne.

Ganz spätes Aufbäumen von Benfica

Dabei hatte es zuvor lange danach ausgesehen, als wüssten die Hausherren in der Schlussphase nicht, dass sie noch ein Tor benötigen. Erst später in der Nachspielzeit schickte der Coach alle seine Spieler nach vorne - mit Happy End.

Real nutzten zwei Tore von Superstar Kylian Mbappé nicht, die Spanier rutschten noch aus den Top 8 und müssen deshalb ebenfalls in die Playoffs. Vor dem Trubin-Tor hatten für Lissabon schon Andreas Schjelderup per Doppelpack und Evangelos Pavlidis mit einem Foulelfmeter getroffen.