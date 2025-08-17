weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Leitwolf des Syntainics MBC: Charles Callison: „Ich will die Meisterschaft gewinnen"

Charles Callison geht bereits in seine vierte Saison beim Syntainics MBC. Der US-Amerikaner schwärmt von seiner zweiten Heimat Weißenfels.

Von Daniel George Aktualisiert: 17.08.2025, 14:10
Charles Callison (l.) lauscht den Ansagen von Neu-Trainer Marco Ramondino.
Charles Callison (l.) lauscht den Ansagen von Neu-Trainer Marco Ramondino. (Foto: Sophie Lisker)

Weißenfels/MZ - Weissenfels/MZ. Charles Callison kennt die Orte: die Stadthalle, seine Wohnung, die Supermärkte, alles. Ein bisschen, das gibt der US-Amerikaner zu, fühlt sich Weißenfels wie eine zweite Heimat an. Kein Wunder, geht der 30-Jährige doch bereits in seine vierte Saison beim Syntainics MBC. „Der Klub und die Menschen hier vertrauen mir. Ich habe hier viele Freunde gefunden“, sagt der Kapitän des Erstligisten. „Ich liebe es hier.“