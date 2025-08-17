Charles Callison geht bereits in seine vierte Saison beim Syntainics MBC. Der US-Amerikaner schwärmt von seiner zweiten Heimat Weißenfels.

Weißenfels/MZ - Weissenfels/MZ. Charles Callison kennt die Orte: die Stadthalle, seine Wohnung, die Supermärkte, alles. Ein bisschen, das gibt der US-Amerikaner zu, fühlt sich Weißenfels wie eine zweite Heimat an. Kein Wunder, geht der 30-Jährige doch bereits in seine vierte Saison beim Syntainics MBC. „Der Klub und die Menschen hier vertrauen mir. Ich habe hier viele Freunde gefunden“, sagt der Kapitän des Erstligisten. „Ich liebe es hier.“