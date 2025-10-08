Die Weißenfelser sind Tabellenführer der BBL. Geschäftsführer Martin Geissler hatte im Sommer seinen Abgang zum Jahresende angekündigt. Bleibt es dabei?

Weissenfels/MZ. - Der Weg ins Büro war in den vergangenen Tagen ein besonders schöner für Martin Geissler. An die Eingangstür der Geschäftsstelle hatten Mitarbeiter des Syntainics MBC schließlich eine bemerkenswerte Momentaufnahme geklebt: die Tabelle der Basketball-Bundesliga (BBL) mit dem MBC auf dem ersten Platz. „Da gehst du dann mit noch mehr Freude an die Arbeit als ohnehin schon“, sagt der Geschäftsführer des Erstligisten aus Weißenfels nach dem besten Saisonstart seit 16 Jahren. Geissler erklärt: „Wir sollten die Situation gerade einfach genießen.“