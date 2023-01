Gisa Lions MBC beim Schlusslicht in der Pflicht

Ob Halles Barbora Kasparkova (l.) in Marburg spielen kann, ist noch unklar.

Halle (Saale)/Marburg/MZ - Nach dem Heimerfolg gegen den amtierenden Deutschen Meister Eisvögel USC Freiburg streben die Bundesliga-Basketballerinnen von den Gisa Lions des MBC an diesem Samstag (19 Uhr/sporttotal.tv) beim BC Pharmaserv Marburg den zweiten Sieg hintereinander an.

Die Hallenserinnen brauchen beim Tabellenschlusslicht einen Sieg, wenn sie sich die kleine Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs erhaltenwollen. Zwei Pflichtspiele in Folge konnte die Mannschaft von Trainerin Katerina Hatzidaki in dieser Saison aber erst einmal gewinnen.

Der Einsatz von Lions-Kapitänin Barbora Kasparkova ist wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich.