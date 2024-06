Vertrag am Geburtstag: John Bryant bleibt beim Syntainics MBC - Zdravevski kommt

Weißenfels. - Der Syntainics MBC geht mit John Bryant in die bereits vierte Saison. Der 2,11 Meter lange Deutsch-Amerikaner verlängerte beim Basketball-Bundesligisten an seinem 37. Geburtstag um zwei weitere Jahre bis 30. Juni 2026. Das teilte der MBC am Donnerstag mit.

John Bryant führte Syntainics MBC als Kapitän

In den vergangenen eineinhalb Spielzeiten führte er die Mannschaft als Kapitän an. Vor seiner Zeit in Weißenfels wurde er 2012 und 2013 zum wertvollsten Bundesligaspieler (MVP) gewählt, 2014 gewann er mit dem FC Bayern München die deutsche Meisterschaft.

Daniel Zdravevski kommt aus Bochum zum Syntainics MBC

Zudem wechselt Daniel Zdravevski von Bochum aus der ProA zunächst für eine Saison nach Weißenfels. Der 23 Jahre alte und 2,07 Meter große Power Forward spielte im Nachwuchsbereich in seiner Geburtsstadt bei der BG Hagen und ab 2017 zwei Jahre lang beim FC Bayern München, mit dem er 2019 NBBL-Meister wurde. Eine Saison später debütierte er bei Phoenix Hagen in der ProA, spielte für die Artland Dragons, Team Ehingen und in der vergangenen Saison für den VfL Bochum.