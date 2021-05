LoL Mid-Season Invitational startet in Reykjavik

Beim Mid-Season Invitational treffen die besten League-of-Legends-Teams der Welt aufeinander. MAD Lions und auch Unicorns of Love stehen in der Gruppenphase vor machbaren Aufgaben.

Reykjavik

Mit den besten Teams der Welt beginnt am Donnerstag das League of Legends Mid-Season Invitational. Neben MAD Lions als LEC-Meister ist auch das Team der deutschen Organisation Unicorns of Love nach Island gereist.

„Nach einem Jahr ohne das MSI macht es mich wirklich glücklich zu sehen, dass es jetzt wieder stattfindet“, sagte John Needham, Global Head of Esports bei LoL-Entwickler Riot Games, in einem Vorschau-Video zum Turnier.

Die Teams treten zunächst in einer Gruppenphase gegeneinander an, aus der die sechs besten Mannschaften in eine weitere Gruppenphase aufsteigen. Die besten vier Teams dieser „Rumble“-Phase spielen dann im Halbfinale um den Einzug ins Finale am am 23. Mai. Die regionale Liga des Gewinners erhält zudem einen zusätzlichen Platz bei der Weltmeisterschaft.

Einen neuen MSI-Champion wird es auf jeden Fall geben, da der amtierende Titelträger G2 Esports nicht dabei ist. Der ehemalige G2-Star Luka „Perkz“ Perković hat mit seinem neuen Team Cloud9 jedoch die Chance auf seinen zweiten MSI-Titel in Folge.

Als Gewinner der LEC vertritt das Team MAD Lions die europäische LoL-Region. Das Team mit dem Deutschen Norman „Kaiser“ Kaiser tritt in Gruppe B gegen PSG Talon aus Südostasien, fastPay Wildcats aus der Türkei sowie paiN Gaming aus Brasilien an.

Einige Experten rechnen für die MAD Lions mit einer Platzierung in den Top Vier. Dies hängt auch mit den Änderungen im Kader zusammen, die das Team seit der WM 2020 vorgenommen hat.

„Wir wollen der Welt beweisen, dass wir nicht die alten MAD Lions sind, die bei der WM 2020 überrollt wurden“, sagte Matyáš „Carzzy“ Orság. „Wir wollen allen zeigen, dass wir das Potenzial haben, das beste Team der Welt zu sein.“

Auch für Unicorns of Love stehen die Chancen in der Gruppenphase gut. Zwar trifft das Team in Gruppe A auf den chinesischen Champion RNG, doch gegen Pentanet.GG aus Ozeanien sind Siege durchaus möglich. Die Gruppe besteht nur aus drei Teams, da die vietnamesische Mannschaft GAM Esports wegen Reisebeschränkungen nicht teilnehmen kann.