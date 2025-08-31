Zwickau hat eine lange Puppenspielertradition. Nun startet das Theater in eine neue Spielzeit. Zum Auftakt wird es bunt in der Stadt.

Zwickau - Mit einem Eröffnungsspektakel und einer bunten Parade in der Stadt hat die neue Spielzeit des Puppentheaters Zwickau begonnen. Unter dem Thema „Element Wasser“ bekamen die zahlreichen Besucherinnen und Besucher Einblicke in kommende Inszenierungen. Laut Puppentheater sind in der neuen Spielzeit unter anderem „Der Froschkönig“ sowie die Premiere von „Das kleine Wir“ Highlights. Zum Abschluss kommt es zur Premiere von „Die Welle“, einer packenden Inszenierung des Jugendbuchklassikers.

Aus einem Ratsprotokoll des Jahres 1561 geht hervor, dass es bereits Mitte des 15. Jahrhunderts Puppenspiel in Zwickau gab. 1717 gastierte der erste bekannte Marionettenspieler im Zwickauer Gewandhaus. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden bereits verschiedene Spielstätten in und um Zwickau bespielt.