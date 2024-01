Sara Gambetta beendet wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Paris ihre Karriere. Warum die Kugelstoßerin sich dazu entschieden hat, was ihr Verein SV Halle sagt und was das für den Leichtathletik-Standort bedeutet.

Halle/MZ. - Sara Gambetta hat diesen ganzen Ablauf in ihrem Leben mehrere Tausend Male gemacht. In den Ring treten, fokussieren, die vier Kilogramm schwere Kugel an den Hals schmiegen, ihre ganze Kraft bündeln und diese im richtigen Moment explosionsartig freisetzen. Ein Jahrzehnt lang ging das so, tag ein, tag aus. Wiederholungen gehören im Leistungssport ja schließlich zum Fundament.