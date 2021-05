Impfung für Italiens Fußball-Nationalmannschaft

Rom

Gut einen Monat vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft sind in Italien die ersten Spieler der Nationalmannschaft gegen das Coronavirus geimpft worden, teilte der Fußball-Verband FIGC mit.

Die Regierung habe angesichts der Relevanz der EM dafür grünes Licht gegeben, hieß es weiter. Die Spieler erhalten die Vakzine demnach entweder im Institut für Infektionskrankheiten in Rom oder in einer Universitätsklinik in Mailand.

Für das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini ist der Zeitplan straff. Direkt nach dem Ende der Meisterschaft in der Serie A am 23. Mai ist ein fünftägiges Trainingslager auf Sardinien angedacht. Die Europameisterschaft soll am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien in Rom beginnen. Zu der Partie sollen auch etwa 16.000 Fans in das Olympia-Stadion kommen dürfen.

Italien will in nächster Zeit außerdem seine Olympioniken impfen. „Wir werden in Kürze die Athleten impfen, die an den Olympischen Spielen teilnehmen sollen“, sagte der außerordentliche Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Figliuolo, bei der Eröffnung eines weiteren Impfzentrums in Rom. Dies sei ein Zeichen für den Neustart in Italien.