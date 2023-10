Vereinzelte HFC-Fans (Bild aus einem älteren Spiell) haben am Samstagnachmittag die Schweigeminute für die Opfer in Israel gestört.

Halle/MZ. - Einige wenige Zuschauer haben am Samstagnachmittag vor der Partie des Halleschen FC gegen den SSV Jahn Regensburg in der dritten Fußballliga eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Angriffs der Terrororganisation Hamas in Israel gestört. Aus dem Fanblock des HFC kamen Buhrufe und „Fußball“-Rufe. Ein anderen Zuschauer reagierte darauf und rief deutlich hörbar: „Halt dein Maul!“ Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatten allen Vereinen der ersten drei Ligen empfohlen, eine Gedenkminute abzuhalten.