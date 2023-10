Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Ausgerechnet Ex-Torjäger Elias Huth hat den Halleschen FC noch tiefer in die Krise geschossen. Am Samstagnachmittag hat der HFC vor 5.867 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion mit 1:2 gegen den SSV Jahn Regensburg verloren, es war bereits das sechste sieglose Spiel in Folge. Nach der zwischenzeitlichen Führung durch Dominic Baumann war es in der Schlussphase Huth, in der Rückrunde der Saison 2021/22 zehnfacher Torschütze für die Rot-Weißen, der das Spiell zugunsten des Tabellenzweiten entschied.