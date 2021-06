Halle (Saale)/Halberstadt/MZ - Für den Halleschen FC stand am Mittwoch das zweite Testspiel der Saisonvorbereitung an. Nach der Trainingsheit am Vormittag ging es zum Test beim VfB Germania Halberstadt. Im Friedensstadion gelang dem HFC ein klarer 6:0 (1:0)-Sieg gegen den Regionaligisten.



Terrence Boyd brachte Halle vor der Pause in Führung, im zweiten Abschnitt klappte das Toreschießen dann besser: Julian Guttau und Justin Eilers trafen doppelt, auch Michael Eberwein gelang ein Treffer. "Das Spiel war gut, es war ein super Test von uns", sagte HFC-Zugang Tom Zimmerschied nach Abpfiff.



Germania Halberstadt, das den HFC im Februar 2020 sensationell aus dem Landespokal geworfen hatte, wurde von einem neuen Coach trainiert: Am Dienstag gab es den Wechsel von Danny König auf Benjamin Duda, der gegen Halle seinen Einstand gab.

Seinen ersten Test hatte der HFC am Samstag mit 10:0 beim Oberligisten FC Grimma gewonnen. Am 5. Juli geht es für das Team dann ins Trainingslager nach Wesendorf in Niedersachsen.



Die HFC-Startelf in Halberstadt: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Reddemann, Sternberg - Vollert, Landgraf - Derstroff, Eberwein, Eilers - Boyd.

Tore: 1:0 Boyd (20.), 2:0 Eilers (47.), 3:0 Eilers (50.) 4:0 Guttau (61.), 5:0 Eberwein (67.), 6:0 Guttau (83.)