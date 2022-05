Zuversicht beim HFC nach 0:0 in Osnabrück - Warum es bald wieder mehr Siege geben könnte

Auch Offensivdribbler Jan Shcherbakovski (h.) arbeitete in Osnabrück fleißig nach hinten mit.

Osnabrück/MZ - Manchmal können Fußballer das Glück auch erzwingen. Diese Erkenntnis klang in der spätabendlichen Analyse von Florian Schnorrenberg nach dem 0:0 im Flutlichtspiel beim VfL Osnabrück an. „In der 3. Liga ist entscheidend, wie man verteidigt“, erklärte der Trainer des Halleschen FC im mit allerlei Memorabilien aus 122 Jahren Vereinsgeschichte hübsch geschmückten Presseraum des VfL. „Zuletzt gegen Saarbrücken hatten wir nicht die absolute Bereitschaft in die Zweikämpfe zu gehen. Das war heute anders. Da war die Leidenschaft da, die es braucht, um zu Null zu spielen.“