Halle/MZ - Im Mai dieses Jahres war Markus Zschiesche schon einmal im Leuna-Chemie-Stadion zu Gast. Allerdings nicht in Aktion, unten in der Coachingzone. Der 42-Jährige kam in das Büro von Sportchef Daniel Meyer als heiße Aktie auf dem Trainermarkt, nachdem er den SV Babelsberg in der Saison 2023/24 der Fußball-Regionalliga Nordost überraschend auf den fünften Platz geführt hatte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.