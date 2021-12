Würzburger Kickers rutschen vor Spiel in Halle tiefer in die Krise

Würzburg/sid/MZ - Die Würzburger Kickers stecken vor dem Auswärtsspiel beim Halleschen FC am Samstag (14 Uhr im Liveticker) weiter tief in der Krise. Am Dienstagabend verlor der Zweitliga-Absteiger sein Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 0:2 und bleibt damit Tabellenvorletzter.

Sebastian Müller (8.) und Lion Lauberbach (15.) stellten die Weichen für die Braunschweiger schon früh auf Sieg. Würzburg beendete die Begegnung nach Gelb-Rot gegen David Kopacz (61.) in Unterzahl - er fehlt damit am Samstag in Halle.

Trainer Danny Schwarz, der die Kickers seit der Entlassung von Ex-HFC-Coach Torsten Ziegner betreut, war komplett unzufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft und nannte den Auftritt „nicht konkurrenzfähig“: „Ich habe meine Mannschaft in der ersten Halbzeit kaum wiedererkannt. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen und besprochen haben.“