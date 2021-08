„Wir wussten, wie wir Kaiserslautern Schaden zufügen können“

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat sein Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern lange Zeit dominiert, am Ende musste aber noch bis tief in die Nachspielzeit gezittert werden. Dann stand der 1:0-Sieg des HFC fest, der für große Freude und Erleichterung bei Trainer und Spielern sorgte. Beim FCK hingegen trauerte man den verpassten Chancen der Schlussphase nach. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Das war ein harter Fight. Wir spielen eine gute erste Halbzeit, außer in den Anfangsminuten. Vielleicht können wir da schon ein zweites Tor machen. Hintenraus verteidigen wir mit allen Kräften und sind überglücklich, dass wir die Null gehalten haben und Kaiserslautern schlagen konnten.“

… über Tom Zimmerschied: „Ich freue mich einfach für ihn. Die ein oder andere Vorlage hatte er ja schon gegeben. Er ist ein so fleißiger Spieler und hat auch die Abschlussqualität. Man sieht ja auch, wie er sich freut, weil er vielleicht schon in einem vorherigen Spiel ein Tor verdient gehabt hätte.“

… über die Leistung von Sven Müller: „Schön, dass der Junge auch heute wieder so eine Leistung gebracht hat. Er hält am Ende riesig, strahlt eine große Ruhe aus. Er hat heute wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht.“

Marco Antwerpen (FCK-Trainer): „Wir waren in den ersten Minuten sehr präsent, haben die Großchance auf das 1:0, müssen eigentlich in Führung gehen. Das Gegentor hat uns dann aus dem Rhythmus gebracht. Aber die zweite Halbzeit, besonders die letzte halbe Stunde, haben wir durchweg Powerplay gespielt. Der Ball muss einfach rein, dann fahren mit einem verdienten Unentschieden nach Hause. Aber der Ball wurde immer wieder geblockt – wir können uns aber nicht den Vorwurf machen, es nicht versucht zu haben. Mit der Leistung heute sind wir einverstanden. Wenn wir hier ein Tor machen, drehen wir vielleicht das Spiel noch komplett.“

Tom Zimmerschied (HFC-Torschütze): „Es ist ein geiles Gefühl. Wir haben wie schon gegen Viktoria Berlin einen super Fight geliefert und in der ersten Halbzeit auch noch super gespielt. Am Ende haben wir dann etwas zu tief verteidigt. Es war das dritte Spiel in acht Tagen für uns, da fehlt dann hintenraus etwas die Kraft. Aber Sven Müller hat es wieder super gemacht und am Schluss noch zwei Bälle gehalten. Kaiserslautern ist eine starke Mannschaft, vor allem vorne haben sie eine hohe Qualität. Unser Trainerteam hat uns aber gut eingestellt, wir wussten, wie wir ihnen Schaden zufügen können. Es war ein verdienter Sieg.“

… über sein erstes HFC-Tor: „Ich freue mich natürlich, dass es endlich geklappt hat. Im letzten Spiel habe ich noch den Pfosten getroffen. Das war mein starker rechter Fuß, ich treffe den Ball perfekt. Ich hoffe es geht so weiter und freue mich riesig, dass wir gewonnen haben. Am Freitag wollen wir gegen Verl nochmal alles rausholen und dann hoffe ich, dass der Trainer uns zwei Tage frei gibt.“

Mike Wunderlich (FCK-Profi): „Wir hatten in den ersten Minuten viele Eckbälle, waren gut drin. Halle macht mit dem ersten Schuss das 1:0, daran hatten wir bis zur Pause zu kämpfen. In der zweiten Halbzeit haben wir Halle hinten eingeschnürt und auf ein Tor gespielt, aber der Ball wollte trotz aller Chancen nicht rein. Das ist enttäuschend.“ (Quelle: Magenta Sport)