Halle/MZ - Der Fußball war da am Morgen, er war da am Mittag und er saß am Abend mit am Essenstisch. Pause hatte er im Hause Kroos, Deutschlands bekanntester Fußballerfamilie, nie. Vater Roland wollte immer das Maximale aus seinen Söhnen Toni und Felix herausholen, die Trainingseinheiten auf dem Platz gingen bei Auswertungen zu Hause weiter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.