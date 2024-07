Halle/MZ - Der Fußball war da am Morgen, er war da am Mittag und er saß am Abend mit am Essenstisch. Pause hatte er im Hause Kroos, Deutschlands bekanntester Fußballerfamilie, nie. Vater Roland wollte immer das Maximale aus seinen Söhnen Toni und Felix herausholen, die Trainingseinheiten auf dem Platz gingen bei Auswertungen zu Hause weiter.

Einfach war das für die Brüder nicht. „Ich hätte mir gewünscht, wenn am Tisch der Vater und nicht der Trainer gesessen hätte“, sagte Deutschlands erfolgreichster Spieler Toni Kroos, dessen glorreiche Karriere mit dem Ausscheiden der Nationalmannschaft vor wenigen Tagen endete, in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Fußball sei ein „erdrückendes Thema“ gewesen, ein Vater-Sohn-Verhältnis abseits davon habe es nicht gegeben.

Fußball „war nicht immer Thema“

Marius Hauptmann hat das für sich anders erlebt: „Zu Hause war der Fußball nicht immer das Thema, auch heute geht es bei Feiern mehr um Privates – wenn, dann fragen unsere Großmütter, wie es läuft“, sagt der Zugang des Halleschen FC, der ebenfalls einer Fußballerfamilie, mehr noch, einer Fußballerdynastie, entstammt: Schon Hauptmanns Großvater Reinhard spielte in den 1970er-Jahren für Stahl Riesa in der DDR-Oberliga, Vater Ralf lief in den 90er-Jahren in der ersten und zweiten Bundesliga für Dynamo Dresden sowie den 1. FC Köln auf und Bruder Niklas schaffte bei der SGD den Sprung zu den Profis, ist dort seit seiner Rückkehr 2022 in der dritten Liga Stammspieler.

„Der Fußball wurde mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt“, sagt der 24-jährige Hauptmann. „Den großen Druck“, es seinem Vater und Großvater gleichzutun, habe er aber nie verspürt. „Als Kind hatte ich nie das Gefühl, dass du ins Training musst, dass du in etwas hereingezwungen wirst. Mein Vater war immer eine Hilfe, da war aber nie Druck. Er war mehr mit Leidenschaft und Spaß dabei.“

An Live-Spiele seines Vaters hat Marius Hauptmann aber fast keine Erinnerungen. Als Papa Ralf seine Karriere 2003 beim Chemnitzer FC beendete, war er gerade mal vier Jahre alt. Aber: „Es gibt noch ein paar alte Videos, auf denen er ein paar schöne Tore geschossen hat.“

Anschauungsunterricht erhielt Marius in seiner Jugendzeit vor allem durch die Spiele des drei Jahre älteren Niklas – jeden Sonntag war er nach dem eigenen Spiel Zuschauer beim großen Bruder. „Ich habe zu ihm aufgeblickt. Als er es in Dresden hochgeschafft hat, war das auch für mich etwas Besonderes“, erzählt er. „Ich habe gesehen, dass man es mit viel Arbeit und Fleiß schaffen kann.“

Landgraf empfahl Wechsel zum HFC

Hauptmann selbst meisterte bei Dynamo schließlich ebenfalls den schweren Weg zum Profi und debütierte im Dezember 2018 in der zweiten Bundesliga. „Ich hatte mir das hart erarbeitet und war überglücklich, es geschafft zu haben“, sagt er. Im Sommer 2019 zog der Rechtsaußen zum FSV Zwickau weiter, 2022 schloss er sich dem VfB Lübeck an, mit dem Hauptmann der Aufstieg in die dritte Liga gelang. Im zweiten Jahr stieg er mit Lübeck aber direkt wieder ab. Obwohl die Norddeutschen ihn gerne gehalten hätten, entschied sich Hauptmann für einen Wechsel zum HFC.

Der familiäre Hintergrund spielte dabei wieder eine nicht unwesentliche Rolle: Niklas Landgraf und Niklas Hauptmann sind beste Jugendfreunde. Beim Urlaub auf Mallorca machte „Landi“ Marius das Projekt beim HFC schmackhaft. „Er hatte schon ein bisschen seinen Anteil und hat nur Positives berichtet“, sagt Hauptmann, der nebenher noch Wirtschaftsrecht an einer Fernuniversität studiert.

Auch die sportliche Perspektive habe ihn in Halle mehr als in Lübeck gereizt. Hauptmann, der als dynamischer rechter Schienenspieler gute Startelfchancen hat, will zurück in die dritte Liga. Gelingt der Aufstieg, wäre der Fußball mit Sicherheit auch mal Thema auf einer Familienfeier.