„Werden wieder angreifen“: HFC-Präsident bedankt sich für Unterstützung

Halle (Saale)/MZ - Nach dem letzten Saisonspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:1) hat sich Jens Rauschenbach „im Namen aller Gremien des Halleschen FC“ bei Fans, Mitgliedern und Sponsoren für die Unterstützung in der Saison 2021/22 bedankt.

„Danke, dass heute so eine geile Stimmung war und über 7000 Leute im Stadion waren. Man hat gemerkt, zu was der Verein fähig ist, wenn alle zusammenstehen. Das ist auch unser Ziel für die neue Saison“, sagte der Präsident in einem Video des Klubs in den Sozialen Netzwerken. Am Sonntag stellt sich Rauschenbach auf der Mitgliederversammlung des HFC gemeinsam mit Jürgen Fox und Oliver Kühr zur Wiederwahl.

Rauschenbach blickt optimistisch in die Zukunft, findet aber auch kritische Worte für die Leistungen in der abgelaufenen Saison, die der HFC nur als Tabellen-14. beenden konnte. Bereits nach dem feststehenden Klassenerhalt in der Vorwoche hatte Rauschenbach gegenüber der MZ gesagt: „Grund, groß zu feiern gibt es aber, wenn man die gesamte Saison betrachtet, nicht.“

Für die kommende Saison kündigte Rauschenbach an, aus den Fehler zu lernen. „Wir werden hoffentlich mit einer Mannschaft, die eine stabile Achse hat und mit jungen, wilden, ambitionierten Spielern wieder angreifen“, sagte der Präsident.