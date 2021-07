Wer ist noch auf dem Markt? Elf Kandidaten für drei HFC-Baustellen

Der Hallesche FC sucht nach Zugängen für Innenverteidigung, Mittelfeld und Rechtsaußen. Was gibt der Transfermarkt her? Ein Überblick.

Halle (Saale)/MZ/bbi - Der Hallesche FC sucht noch nach Verstärkungen für seinen Drittliga-Kader. Besonders auf drei Positionen besteht Bedarf. In der Innenverteidigung, wo ein Rechtsfuß für die Nachfolge von Stipe Vucur gesucht wird. Im defensiven Mittelfeld, wo ein robuster Spieler die Lücke schließen soll, die Antonios Papadopoulos hinterlassen hat. Und ein schneller Rechtsaußen – am besten ein Spielertyp wie der zuletzt ausgeliehene Braydon Manu.

Was gibt der Markt aktuell her? Viele Spiele haben inzwischen bei anderen Klubs unterschrieben, der HFC will sich aber nicht treiben lassen. Wir zeigen interessante Kandidaten, die ablösefrei zu haben sind und ins Profil passen.

Innenverteidigung

Steffen Schäfer (27 Jahre): Stieg mit dem 1. FC Magdeburg 2018 in die 2. Bundesliga auf, kam auch dort zum Einsatz. Zuletzt spielte er in den Niederlanden bei VVV Venlo, nun ist der gebürtige Kölner wieder auf Klubsuche.

Michael Hefele (30 Jahre): Bei Dynamo Dresden hatte er seine beste Zeit – HFC-Sportchef Ralf Minge wird sich erinnern. War seit 2016 in England bei Huddersfield und Nottingham unterwegs und ist nun ablösefrei auf dem Markt. Bringt die Erfahrung von 118 Drittligaspielen und elf Toren mit.

Robin Ziegele (24 Jahre): Ausgebildet in der Jugend des VfL Wolfsburg spielte er für Eintracht Braunschweig in 3. Liga und 2. Bundesliga. Vorteil Ziegele: Er kann auch als Rechtsverteidiger spielen, wo Halle nach der erneuten Verletzung von Fabian Menig nun wieder eine Baustelle droht.

Aaron Berzel (29 Jahre): 125 Mal lief der gebürtige Heidelberger schon in der 3. Liga auf, zuletzt als Abwehrchef von Türkgücü München. Stand schon in Darmstadt in der 2. Bundesliga unter Vertrag und passt ins Profil.

Felix Burmeister (31 Jahre): Der Routinier kennt die 3. Liga ebenso wie die 2. Bundesliga – und spielte auch schon zwei Jahre lang in Ungarn. Zuletzt stand der gebürtige Würzburger etwas glücklos bei Eintracht Braunschweig unter Vertrag, wo sein Vertrag nach dem Abstieg nicht verlängert wurde.

Lion Schweers (25 Jahre): Bei Preußen Münster verteidigte er einst an der Seite von Sebastian Mai und galt als großes Talent. Seit 2019 ist es aber still geworden um den Dortmunder. Bei den Würzburger Kickers konnte er nicht Fuß fassen, auch eine Leihe zum SV Elversberg verlief unglücklich. Mit 25 Jahre muss nun ein Neustart her.

Zentrales Mittelfeld

Gökhan Gül (22 Jahre): Vom Alter her passt er zu Antonios Papadopoulos, auch optisch gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Der bullige „Sechser“ spielte für Wehen Wiesbden in der 3. Liga und 2. Bundesliga, zuletzt aber für die Reserve von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West.

Louis Samson (25 Jahre): Der in Berlin geborene Deutsch-Nigerianer spielte knapp 100 Mal für Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga und feierte mit den Sachsen einen Aufstieg. Mit seinen 1,90 Meter bringt er viel Kraft und Größe mit, um im Mittelfeld ordentlich abzuräumen.

Rechtsaußen

Mike Feigenspan (25 Jahre): Der technisch starke Rechtsfuß spielte zuletzt für den KFC Uerdingen eine gute Drittliga-Saison, zuvor war er auch in Braunschweig auffällig. Nach dem letzten Duell mit Halle schwärmte HFC-Trainer Florian Schnorrenberg geradezu von Feigenspans Fähigkeiten – nun ist der Spieler ablösefrei auf dem Markt.

Arnold Budimbu (26 Jahre): Beim MSV Duisburg konnte sich der Deutsch-Kongolesen nicht nachhaltig durchsetzen, nach zwei Jahren musste er wieder gehen. Seine Bilanz: 28 Spiele, ein Tor – allerdings wurde Budimbu zeitweise auch als Rechtsverteidiger eingesetzt.

Braydon Manu (24 Jahre): Oder wird es doch wieder Manu? Der HFC würde den pfeilschnellen Offensivspieler gerne weiter verpflichten, aber der 24-Jährige will sich in Darmstadt in der 2. Bundesliga durchbeißen. Ob der neue Trainer Torsten Lieberknecht mit Manu plant, wird die Vorbereitung zeigen. Nicht ausgeschlossen, dass es doch noch eine Last-Minute-Rückkehr nach Halle gibt.