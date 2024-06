Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Das kleinere Fragezeichen, nämlich das der korrekten Namensaussprache, ist bei Anthony Roczen schnell geklärt. „Ro-dschen“, wird der neue Angreifer des Halleschen FC, dessen Verpflichtung von VSG Altglienicke der Verein am Dienstag offiziell machte, gerufen. Und läuft alles nach Plan, soll der Name in der kommenden Saison in aller Regelmäßigkeit im Leuna-Chemie-Stadion bei Spielen der Regionalliga erklingen – bei der Verlesung der Startaufstellung und im besten Fall nach Toren.