Nun Torjäger in der Oberliga

Halle/MZ - Die Zeit in der Heimat mit Seeluft und Bergsicht beschleunigte die Genesung. In den vergangenen Wochen plagte Luka Vujanic, Fußballer des Oberligisten VfL Halle 96, eine hartnäckige Erkältung. Er musste mit dem Training aussetzen und verpasste auch das Landespokalspiel in Farnstädt (3:1).