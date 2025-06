Mit den jüngsten Verpflichtungen geht auch eine Versetzung von Niklas Landgraf einher. Warum plant der HFC mit seinem Kapitän in offensiverer Rolle?

Halle/MZ/TG. - Grundsätzlich lag die Idee vor einem Jahr schon einmal so auf dem Tisch. Niklas Landgraf, einer der erfahrensten Fußballprofis im Kader des Halleschen FC, sollte nach Jahren des Verteidigerdaseins eine neue, viel zentralere Rolle erhalten. Als defensiver Mittelfeldspieler, als Sechser, sollte der heute 29-Jährige den Verein nach dem Abstieg in die Regionalliga zurück in Richtung dritte Liga führen. Klappte beides nicht.