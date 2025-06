Algier - Bei einem tragischen Stadionunglück in Algerien sind drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 81 Fußball-Fans verletzt worden. Beim Jubel über den neunten Meistertitel für den Club Mouloudia Club d’Alger durch ein 0:0 am letzten Spieltag gegen Nedjm Chabab Magra war am Samstag ein Teil Oberrangs im Stadion 5. Juli 1962 in Algier zusammengebrochen. Nach Angaben des algerischen Gesundheitsministeriums soll es in dem Fan-Bereich zu einer Massenpanik gekommen sein.

Die Verletzten wurden in drei Krankenhäusern der algerischen Hauptstadt versorgt, 70 von ihnen konnten die Hospitäler nach medizinischen Behandlungen bereits wieder verlassen. In der Zeitung „La Gazette du Fennec“ wurde zu Blutspenden aufgerufen. „Die verletzten und hospitalisierten Fans sind oft jung, leidenschaftlich und gekommen, um einen Titel zu feiern, auf den sie gewartet haben. Sie wollten nur die Begeisterung ihres Vereins spüren. Heute hängt ihr Leben von wenig ab: einer Blutkonserve“, schrieb die Zeitung.

Staatspräsident spricht Beileid aus

„Nach der schmerzlichen Tragödie, die die Fans von Mouloudia d'Alger heute im 5. Juli-Stadion ereilt hat, kann ich dem verstorbenen Fan nur mein herzliches Beileid aussprechen“, schrieb Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune auf X, noch bevor der Tod zweier weiterer Anhänger des gastgebenden Clubs Alger bekanntgeworden waren. Er ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an.

Gesundheitsminister Abdelhak Saihi sprach den Familien der Opfer bei einem Krankenhaus-Besuch sein tiefstes Beileid und aufrichtiges Mitgefühl aus.

Unbestätigten Angaben zufolge war im Oberrang des Stadions ein Zaun durch den Druck der nachrückenden Anhänger weggebrochen. Dadurch waren zahlreiche Menschen in die Tiefe gestürzt. Ein Anhänger starb noch vor Ort, zwei weitere erlagen später ihren Verletzungen im Krankenhaus.

Der Präsident des algerischen Fußball-Verbandes (FAF), Walid Sadi, erklärte, er wünsche den Verletzten eine schnelle Genesung und hoffe auf ihre sichere Rückkehr zu ihren Familien.