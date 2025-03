Braunsbedra/MZ. - In seinem früheren Leben arbeitete Ken Kaiser Tag für Tag mit Profisportlern. Alles war darauf ausgerichtet, ans Limit zu gehen, das Beste aus den Fußballern herauszukitzeln. Heute arbeitet er mit Kindern in der Grundschule von Braunsbedra, vermittelt ihnen Spaß am Sport, am Laufen, Springen und Werfen.

