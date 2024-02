Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die Fragen aller Fragen hatte Marvin Ajani am Sonntag nach der Niederlage im Heimspiel mit dem Halleschen FC in der dritten Fußball-Liga gegen Erzgebirge Aue (2:3) noch gekonnt weggelächelt. „Spielst du in der nächsten Woche gegen 1860 München in der Startelf?“, wollte der hoffnungsfrohe Interviewer der klubeigenen Medien vom Verteidiger der Rot-Weißen wissen. Ajani, der nach monatelanger Verletzungs- und Krankheitszeit im Ostderby erstmals wieder für elf Minuten auf dem Platz gestanden hatte, reagierte auf die forsche Nachfrage verhalten. „Ich bin froh, dass ich wieder meine ersten Minuten gemacht habe. Was an Spielzeit kommt, das kommt“, sagte er nur.