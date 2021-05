Vucur und Papadopoulos warten auf Signale

Halle (Saale) - Die Saison beim Halleschen FC ist langsam am austrudeln: Zur Regeneration nach dem Sieg am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison in der dritten Fußball-Liga gegen Wiesbaden (4:0) stand im Dienstagstraining ein ausgedehntes Fußballtennis-Turnier auf dem Programm. Eine spaßige Angelegenheit - das war der Mannschaft von Trainer Florian Schnorrenberg deutlich anzumerken.

Abseits des Platzes wird es aber schon bald ernst: Nach der Verpflichtung des neuen HFC-Sportdirektors Ralf Minge stehen Vertragsverhandlungen an. Bei zwölf Spielern, inklusive der Leihspieler Laurenz Dehl, Braydon Manu und Jannes Vollert, endet das Arbeitspapier am Ende der aktuellen Saison. Auch das von Trainer Florian Schnorrenberg läuft aus - einen ersten Austausch mit Minge hat es bereits gegeben - zu einer Entscheidung kam es aber noch nicht. Neben der Trainerfrage dürften Gespräche mit Stammspielern bei dem neuen Chef Priorität haben.

Ralf Minge ist neu beim HFC und wird bald Vertragsgespräche aufnehmen

Zu denen gehören auch Abwehrchef Stipe Vucur und Mittelfeldabräumer Antonios Papadopoulos. Erste Annäherungen hat es aber in beiden Fällen noch nicht gegeben. „Ich habe ihn noch nicht gesprochen“, gibt Papadopoulos nach der Dienstagstrainingseinheit Auskunft. Minge sei aber ja auch noch nicht so lange im Amt. „Zu Gesprächen wird es dann sicher in den nächsten Tagen kommen.“

Der vollzogene Wechsel auf der Sportdirektor-Position von Ralf Heskamp zu Minge sei bei Papadopoulos’ Entscheidung einer möglichen Vertragsverlängerung über den Sommer hinaus ohnehin nicht ausschlaggebend. „Es hängt nicht davon ab. Ich kann aber nur Positives über Ralf Minge berichten“, so der Deutsch-Grieche.

Überblick: Alle Gerüchte rund um den Halleschen FC

Auch Stipe Vucur hatte bisher lediglich bei der ersten Vorstellung Minges vor der Mannschaft in der vergangenen Woche Kontakt mit dem neuen Sportdirektor. Zum neuen Gegenüber am Verhandlungstisch sagt der Verteidiger: „Er bringt natürlich eigene Vorstellungen mit, die werde ich mir anhören und dann werden wir weitersehen.“ (mz)