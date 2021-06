Vom Torjäger zum Politiker: Timo Furuholm ist bei der „linken Allianz“

Halle (Saale) - Ein erstes „Kiitos“, finnisch für Danke, schickte Timo Furuholm noch am Sonntagabend via „Instagram“. „Ich bin auf einer Auswärtsreise nach Kuopio, daher ist es meine Pflicht, früh ins Bett zu gehen. Deshalb bedanke ich mich im Voraus“, schrieb er.

Zurecht: Am Montag stand offiziell fest, dass der ehemalige Angreifer des Halleschen FC erfolgreich in eine politische Zweitkarriere gestartet ist. Für die „linke Allianz“ schaffte er es im ersten Anlauf in den Stadtrat von Turku.

Timo Furuholm spielt weiter für Inter Turku

Für Inter, den Erstligisten der Küstenstadt, läuft der 33-Jährige noch als Fußballprofi auf. In der laufenden Saison, in Finnland wird von Frühjahr bis Herbst gespielt, kommt „Furkka“, der Kapitän seiner Mannschaft ist, auf zwei Tore in sieben Ligaspielen - die Partie am Montagabend in Kuopio noch nicht eingerechnet.

Für den HFC war Furuholm von 2013 bis 2016 aktiv. In 103 Ligaspielen kam der Publikumsliebling auf 35 Treffer. Damit ist der emotionale Finne noch immer Drittligarekordschütze des HFC - vor Terrence Boyd, der bisher auf 32 Treffer kommt.

Als frischer Kommunalpolitiker will sich Furuholm nun in Turku unter anderem für einen Ausbau des Radwegenetzes und eine offene Gesellschaft ohne Rassismus einsetzen. Dazu liegt dem zweifachen Familienvater das Wohl von Kindern am Herzen. Furuholm, ehemaliger Nationalspieler seines Landes, will bessere Betreuungsmöglichkeiten und Infrastruktur für sportliche Betätigungen schaffen. (mz)