VfL Osnabrück gegen HFC ohne Trainer Tobias Schweinsteiger

Osnabrück/MZ - Am kommenden Montag (31. Oktober, 19 Uhr im Liveticker) ist der Hallesche FC am 14. Spieltag in der 3. Liga beim VfL Osnabrück zu Gast. Dann wird der Gastgeber im Stadion an der Bremer Brücke auf seinen Trainer verzichten müssen.

Tobias Schweinsteiger, der den VfL erst während der Saison übernommen hatte, wurde am Montag vom DFB-Sportgericht für eine Partie gesperrt. Der Trainer hatte bei der Niederlage gegen den SV Elversberg eine Rote Karte gesehen, nachdem er sich über Schiedsrichter Florian Exner beschwert hatte.

Schweinsteiger hat dem Urteil zugestimmt und wird nun gegen Halle während der Partie nicht im Stadioninnenraum zu finden sein. Von der Tribüne aus darf er aber mitwirken, auch die Spielvorbereitung bis 30 Minuten vor Anpfiff darf der Trainer noch selbst leiten.

Der VfL Osnabrück, eigentlich ein Team mit Aufstiegsambitionen, steckt aktuell im Tabellenkeller fest.