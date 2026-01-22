weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Vertrag gilt bis Saisonende: Nur wenige Tage nach Vertragsauflösung beim Halleschen FC: Cyrill Akono unterschreibt bei Liga-Konkurrent Chemie Leipzig

Vertrag gilt bis Saisonende Nur wenige Tage nach Vertragsauflösung beim Halleschen FC: Cyrill Akono unterschreibt bei Liga-Konkurrent Chemie Leipzig

Beim HFC blieb der Angreifer glücklos. Sein Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst. Nun nimmt Akono bei Chemie Leipzig einen neuen Anlauf.

Aktualisiert: 22.01.2026, 15:47
Künftig sind Cyrill Akono (l.) und Philipp Wendt Kollegen: Akono wechselt zu Chemie Leipzig.
Künftig sind Cyrill Akono (l.) und Philipp Wendt Kollegen: Akono wechselt zu Chemie Leipzig. Foto: Imago/Picture Point

Leipzig/MZ/CKI. Cyrill Akono hat nur wenige Tage nach seiner Vertragsauflösung beim Halleschen FC einen neuen Verein gefunden. Der 25-jährige Angreifer, der in seinen eineinhalb Jahren beim HFC glücklos geblieben und in 34 Spielen auf drei Tore und drei Vorlagen gekommen war, schließt sich Liga-Konkurrent Chemie Leipzig an. Das gaben die Leipziger am Donnerstag bekannt. Akono unterschrieb bis Saisonende.