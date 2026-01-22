Beim HFC blieb der Angreifer glücklos. Sein Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst. Nun nimmt Akono bei Chemie Leipzig einen neuen Anlauf.

Nur wenige Tage nach Vertragsauflösung beim Halleschen FC: Cyrill Akono unterschreibt bei Liga-Konkurrent Chemie Leipzig

Leipzig/MZ/CKI. Cyrill Akono hat nur wenige Tage nach seiner Vertragsauflösung beim Halleschen FC einen neuen Verein gefunden. Der 25-jährige Angreifer, der in seinen eineinhalb Jahren beim HFC glücklos geblieben und in 34 Spielen auf drei Tore und drei Vorlagen gekommen war, schließt sich Liga-Konkurrent Chemie Leipzig an. Das gaben die Leipziger am Donnerstag bekannt. Akono unterschrieb bis Saisonende.