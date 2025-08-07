weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Traditionsklub Wurde Meister Im Westen: Nächster Drittligist tritt Initiative für Aufstiegsreform bei: MSV Duisburg spricht sich für Veränderung aus

Traditionsklub wurde Meister im Westen Nächster Drittligist tritt Initiative für Aufstiegsreform bei: Auch MSV Duisburg spricht sich für Veränderung aus

Zuletzt trat mit Hessen Kassel der erste Klub aus der Südwest-Staffel der Initiative bei. Nun stößt mit den Meiderichern ein Verein mit großer Tradition hinzu.

Aktualisiert: 07.08.2025, 17:02
Auch an den ersten Spieltagen der Regionalliga wurde für die Forderung einer gerechten Aufstiegsregelung geworben.
Auch an den ersten Spieltagen der Regionalliga wurde für die Forderung einer gerechten Aufstiegsregelung geworben. Foto: Imago/Huebner

Halle/Duisburg/MZ/Cki - Die Initiative, die sich für eine Reform der Aufstiegsregelung von den Regionalligen in die 3. Liga einsetzt, hat einen prominenten Unterstützer hinzugewonnen: Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg erklärte am Donnerstag, das Vorhaben zu unterstützen. Damit gehören nun 42 Vereine der Initiative an - der Hallesche FC war ein Gründungsmitglied.