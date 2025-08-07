Zuletzt trat mit Hessen Kassel der erste Klub aus der Südwest-Staffel der Initiative bei. Nun stößt mit den Meiderichern ein Verein mit großer Tradition hinzu.

Nächster Drittligist tritt Initiative für Aufstiegsreform bei: Auch MSV Duisburg spricht sich für Veränderung aus

Auch an den ersten Spieltagen der Regionalliga wurde für die Forderung einer gerechten Aufstiegsregelung geworben.

Halle/Duisburg/MZ/Cki - Die Initiative, die sich für eine Reform der Aufstiegsregelung von den Regionalligen in die 3. Liga einsetzt, hat einen prominenten Unterstützer hinzugewonnen: Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg erklärte am Donnerstag, das Vorhaben zu unterstützen. Damit gehören nun 42 Vereine der Initiative an - der Hallesche FC war ein Gründungsmitglied.