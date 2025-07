Die Initiative für eine Neuregelung des Aufstiegs in die dritte Liga wuchs stetig. Ein Antrag bis zum Bundestag ist mittlerweile aber vom Tisch, auch die anvisierte Arbeitsgruppe lässt auf sich warten. Wie geht es in dem Thema weiter?

33 Vereine gehören der Bewegung an

Halle/MZ/CKI - Die Reformbewegung, die sich für eine Neuregelung des Aufstiegs in die 3. Liga einsetzt – insbesondere durch eine Reduzierung der fünf Regionalligen auf vier – hat in den vergangenen Monaten wichtige Fortschritte gemacht. Die Vertreter des Bündnisses, dem auch der Hallesche FC von Anfang an angehört, führten Gespräche mit anderen Regionalverbänden. Inzwischen haben sich 33 Vereine angeschlossen, darunter auch Bundesligist Union Berlin.