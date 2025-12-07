Der Angreifer des Halleschen FC traf traumhaft gegen Carl Zeiss Jena. Welche Tore noch zur Auswahl stehen und welcher Spieler der Rot-Weißen die Auszeichnung zum bisher einzigen Mal erhielt.

Luis Diaz vom FC Bayern ist ein Konkurrent: HFC-Stürmer Malek Fahkro für Tor des Monats nominiert

Malek Fakhro besorgte gegen Carl Zeiss Jena mit einem Traumtor die Führung für den Halleschen FC.

Halle/MZ/CKI - Die Konkurrenten von HFC-Stürmer Malek Fakhro sind keine Geringeren als Luis Díaz vom Rekordmeister FC Bayern München und Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart. In der Verlosung sind außerdem Lineth Beerensteyn vom VfL Wolfsburg aus der Frauen-Bundesliga sowie Nikolas Agrafiotis vom Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Sie alle wurden neben Fakhro für das Tor des Monats November der ARD-Sportschau nominiert. Fakhro traf im Spiel gegen Carl Zeiss Jena sehenswert zur Führung. Er nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an und schoss ihn in der Drehung in den linken Winkel. Am Ende hieß es gegen Carl Zeiss Jena 1:1.

Bisher konnte einzig Florian Gogolok mit einem Fallrückzieher gegen den 1. FC Magdeburg im November 2003 die Auszeichnung für den Halleschen FC gewinnen.

Die Abstimmung läuft unter sportschau.de/tdm