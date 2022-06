Timo Furuholm: „Ich hätte gern noch länger in Halle gespielt“

Turku/MZ - Von 2013 bis 2016 war Timo Furuholm Torjäger und Publikumsliebling beim Halleschen FC. Der Finne kam in 103 Drittligaspielen auf 35 Treffer, ehe es ihn zurück in die Heimat zu Inter Turku zog. Dort hat „Furu“ Ende des vergangenen Jahres seine Karriere beendet und einen für Fußballer besonderen Weg eingeschlagen, studiert Sozialwissenschaften und ist in der Kommunalpolitik aktiv.